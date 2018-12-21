2018-12-21T13:43:54+03:00
Происшествия

70-летняя вкладчица МММ отдала мошенникам еще 200 тысяч рублей

Пенсионерка поверила в розыгрыш денег между вкладчиками
Александр ЧАРУШИН
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Женщине пообещали выплату в размере 2 миллионов рублей. Фото: svaboda.orgЖенщине пообещали выплату в размере 2 миллионов рублей. Фото: svaboda.org
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На днях в полицию Кирова обратилась 70-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Как рассказала сама пенсионерка, ранее ей позвонил незнакомец и спросил, вкладывала ли она деньги в финансовую пирамиду МММ. Узнав, что женщина действительно была вкладчицей компании, незнакомец сообщил ей о «розыгрыше», который проводился между участниками финансовой пирамиды. Мошенник обещал ей 1 миллион 901 тысячу рублей.

- От пенсионерки требовалась лишь оплата различных «взносов», без которых нельзя было получить приз, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - В итоге потерпевшая перевела незнакомцу 200 тысяч рублей. Когда 70-летняя кировчанка поняла, что ее обманули, она обратилась в полицию. Мошенник уже разыскивается.

Ранее 68-летняя жительница Кирова ради получения «компенсации» в размере миллиона рублей перевела мошенникам почти такую же сумму - 975 тысяч рублей. Виновным грозит до 6 лет тюрьмы и штраф.

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