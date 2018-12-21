Завтра в Кирове откроют главную новогоднюю елку города

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-21T12:04:11+03:00

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В субботу, 22 декабря, в Кирове начнутся новогодние торжества у главной елки города. Первая развлекательная программа сезона пройдет в 15.00 часов на Театральной площади. Помимо театрализованного представления кировчан ждут вокальные и хореографические номера от творческих коллективов нашего города.

- Завтра на елке, установленной на Театральной площади, зажгутся новогодние огни, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Горка уже построена, также завершаются работы по установке освещения и ледовых конструкций.

Напомним, в Кирове уже открыты елочные базары. За полутораметровое новогоднее дерево просят от 500 рублей.