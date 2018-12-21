2018-12-21T11:36:40+03:00
Происшествия

93-летняя кировчанка погибла на пожаре

15 человек эвакуировали из дома в Нововятске
Евгений ДЕМИХОВ
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Дом на Индустриальной сильно пострадал от огняДом на Индустриальной сильно пострадал от огняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Огонь начал распространяться по дому № 3 на Индустриальной улице (Нововятск) с квартиры пенсионерки. Встревоженные запахом дыма жильцы позвонили в МЧС в 4.12 утра 20 декабря. Через пять минут огнеборцы уже начали тушить пожар. Пожарные бились со стихией почти до восьми часов утра.

- На месте пожара было обнаружено тело 93-летней женщины, - рассказали в ОНДПР города Кирова. - С ее квартиры начался пожар. Огонь уничтожил кровать, повредил стены, потолок и прожег межэтажное перекрытие. В пожаре пострадали еще две квартиры.

Огнеборцам удалось спасти из огня двух человек, еще 15 были эвакуированы.

По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем погибшей.

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