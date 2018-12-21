93-летняя кировчанка погибла на пожаре
Огонь начал распространяться по дому № 3 на Индустриальной улице (Нововятск) с квартиры пенсионерки. Встревоженные запахом дыма жильцы позвонили в МЧС в 4.12 утра 20 декабря. Через пять минут огнеборцы уже начали тушить пожар. Пожарные бились со стихией почти до восьми часов утра.
- На месте пожара было обнаружено тело 93-летней женщины, - рассказали в ОНДПР города Кирова. - С ее квартиры начался пожар. Огонь уничтожил кровать, повредил стены, потолок и прожег межэтажное перекрытие. В пожаре пострадали еще две квартиры.
Огнеборцам удалось спасти из огня двух человек, еще 15 были эвакуированы.
По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем погибшей.