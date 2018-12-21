2018-12-21T11:14:01+03:00
Общество

В Кирове поменяют схему размещения ларьков и киосков

Вопрос окончательно решится в следующем году
Мария Петрова
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Первый этап «войны» с ларьками состоялся в 2012 годуПервый этап «войны» с ларьками состоялся в 2012 годуФото: Михаил ФРОЛОВ
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Накануне в городской администрации состоялся круглый стол, на котором предприниматели, чиновники и преподаватели ВятГУ обсуждали схему расположения магазинов и торговых центров в городе.

Оказалось, что торговые точки в городе расположены по принципу «то густо, то пусто». Например, на юго-западе переизбыток магазинов, а в районе Ганино их недостаточно. Одними «стационарками» дело не обошлось - стали обсуждать и размещение киосков в городе.

В 2012 году городские власти серьезно занялись борьбой с ларьками. Часть киосков снесли, а вместе с ними и остановки. Тогда предприниматели возмущались, почему их торговые объекты решили ликвидировать. В администрации в ответ пояснили, что ларьки портят внешний вид города, поэтому была разработана схема размещения нестационарных торговых объектов. Однако эта схема вскоре потеряет свою актуальность и в 2019 году властям вновь придется разрабатывать новую.

Среди пострадавших от прежней «войны» с ларьками оказались и киоски «Роспечати».

- Кировская область находится на 67-м месте по доступности киосков с печатной продукцией, - констатировала Наталья Столбова, председатель совета директоров ЗАО «Вятка-Роспечать». - Вместе с тем потребность в газетах и журналах у населения остается, поэтому киоски необходимо сохранять, а не сносить.

В администрации пообещали, что вернутся к этому вопросу в следующем году, когда будет утверждаться новая схема размещения объектов торговли.

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