2018-12-21T11:03:10+03:00
Происшествия

Пока чепчанин лежал без сознания после драки, его обокрал собутыльник

У потерпевшего пропали два кольца и мобильный телефон
Александр ЧАРУШИН
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Осужденный специально вернулся за кольцами и техникой. Фото: press-centr.comОсужденный специально вернулся за кольцами и техникой. Фото: press-centr.com
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В ночь на 15 марта 2018 года в Кирово-Чепецке компания приятелей распивала алкоголь. В какой-то момент 31-летний мужчина поссорился с одним из собутыльников и избил его, тот потерял сознание. Тело потерпевшего вынесли на лестничную площадку. После этого компания продолжила употреблять спиртные напитки.

31-летнему осужденному этого показалось мало. Он вернулся на лестничную площадку, снял с пальцев мужчины обручальное кольцо и золотое кольцо-печатку, а из кармана забрал мобильный телефон. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража из одежды», - сообщает прокуратура Кировской области. - Отметим, что ранее чепчанин уже был судим за кражу, грабеж и избиение человека. По новому делу ему назначили 5 лет и 3 месяца колонии строгого режима. Также 31-летний рецидивист выплатит потерпевшему всю сумму материального ущерба.

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