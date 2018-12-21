Погода в Кирове на выходные: потепления на этой неделе не будет

СЕГОДНЯ 10:50 2018-12-21T11:33:39+03:00

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Сегодня, 21 декабря, температура воздуха на улице держится на уровне -15...-17 градусов, но к вечеру станет холоднее на градус-два. Выходные на этой неделе тоже обещают быть морозными.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», в субботу ранним утром холод достигнет отметки -21 градуса. Ощущаться такая температура будет как -24 градуса. Днем не стоит ожидать сильного потепления, зато ближе к ночи мороз слегка сбавит обороты. Температура будет примерно -17...-18 градусов. Но уже вечером усилится ветер: с полутора метров в секунду до 3,2 метра в секунду.

В воскресенье, 23 декабря, ветер «разгуляется» еще сильнее - до 4,2 метров в секунду. И даже незначительное потепление до -14...-16 градусов не облегчит ситуацию. По ощущениям в этот выходной на улице будет порядка -20...-21 градуса.

Следующая неделя принесет в Киров резкое потепление. Уже в понедельник температура воздуха может подняться до -5 градусов.