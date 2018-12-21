2018-12-21T11:31:21+03:00
Звезды

В субботу в Кирове стартует предновогодний киномарафон

Жители города смогут увидеть три фильма раньше всей страны
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Фото: кинотеатр «Колизей»Фото: кинотеатр «Колизей»
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В субботу, 21 декабря, кировчанам предложат стать участниками предновогоднего марафона. Кинотеатр «Колизей» организует показ сразу трех новогодних фильмов за несколько дней до премьеры.

- Жители города смогут раньше всей страны увидеть главные фильмы новогодних праздников: «Три богатыря и наследница престола», «Елки. Последние» и «Т-34», - пояснили в кинотеатре. - Каждый предпоказ будет начинаться с праздничного мероприятия.

Первым фильмом киномарафона станет анимация «Три богатыря и наследница престола». Перед предпоказом кировчан в кинотеатре встретят Вятский Дед Мороз и Алеша Попович. Они разыграют подарки и поздравят всех с наступающим Новым годом. Мероприятие начнется завтра, в 15.00. А вот в широкий прокат мультфильм выйдет только 27 декабря.

Во вторник киноманам предложат посмотреть заключительную часть популярной франшизы «Елки. Последние». Начало запланировано на 18.30.

Главным событием киномарафона станет показ приключенческого фильма «Т-34» в среду, 26 декабря, в 18.30. Перед началом фильма кировчане смогут сделать фотографии в специальной фотозоне от военно-исторического клуба «Фронт». В прокат фильм выйдет в январе.

Билеты на предновогодний марафон можно приобрести на сайте, в кассах и терминалах самообслуживания кинотеатра «Колизей».

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