2018-12-21T11:29:16+03:00
Происшествия

Мошенник, обманувший кировчан на 26 миллионов рублей, не может выплатить ущерб из-за маленькой зарплаты

Мужчина получил всего 2 года тюрьмы из 5 возможных
Александр ЧАРУШИН
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В 2012 году кировчанин получил разрешение на строительство дома по адресу ул. Щорса, 127к. Однако, как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Ленинского района, здание в итоге получилось слишком большим по «квадратам» - значительно масштабнее, чем разрешали документы. Поэтому дом в эксплуатацию ввести не получалось.

Тем не менее 33-летний брат строителя решил продавать квартиры в доме по договорам долевой собственности. Мужчина действовал от имени своего родственника по доверенности, банковский счет также был открыт не на его имя.

Вплоть до 2017 года количество дольщиков росло и в итоге достигло 30 человек. Вместе они перечислили мошеннику 25 миллионов 900 тысяч рублей.

- Уголовное дело завели по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана», - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - Максимальное наказание по статье могло составить 5 лет тюрьмы. Обвинение изначально просило о 3 годах и 4 месяцах колонии-поселении. Однако и эта цифра из-за смягчающих факторов уменьшилась до 2 лет колонии общего режима.

Свою вину мужчина (сейчас уже 39-летний) полностью признал. Однако выплачивать ущерб мошенник не может: у него трое маленьких детей, а официальный доход составляет всего 15 тысяч рублей в месяц.

Отметим, что на суде присутствовали 7 из 30 обманутых кировчан. Извинения 39-летнего мужчины они так и не приняли.

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