2018-12-21T10:33:21+03:00
Происшествия

В Слободском 17-летний парень изнасиловал маленькую девочку

В прокуратуре «Комсомолке» рассказали детали этого ЧП
Александр ЧАРУШИН
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На время расследования подростка заключили под стражу. Фото: sobitie.com.ua.На время расследования подростка заключили под стражу. Фото: sobitie.com.ua.
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Осенью 2018 года в Слободском изнасиловали маленькую девочку. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в Слободской межрайонной прокуратуре. Обвиняемым в деле стал 17-летний подросток: установлено, что он увидел в коридоре дома свою малолетнюю соседку, закрыл ей рот руками и силой увел в общий туалет.

В Слободском изнасиловали малолетнего ребенка.Видео: телекомпания "СКАТ" vk.com/tkckat

- Подросток надругался над девочкой, закрывая ей рот руками и удерживая силой, - подчеркнули в ведомстве. - Об этом ЧП узнали в органах. На время расследования дела 17-летний молодой человек был заключен под стражу. Свою вину он не признал - заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

Отметим, что потерпевшей девочке не исполнилось и 14 лет - она была напугана и не смогла защитить себя. Подростка-насильника тем временем по итогам психологической экспертизы признали вменяемым.

ЧП расследовали сотрудники следкома. Дело против 17-летнего молодого человека завели по ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера над лицом, не достигшим 14-летнего возраста». Насильнику грозит до 20 лет тюрьмы. Дело передано в Слободской районный суд.

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