На трассе в Советском районе пенсионер погиб, вылетев в кювет

СЕГОДНЯ 09:23 2018-12-21T10:31:47+03:00

Мужчина не справился с управлением, и «Жигули» съехали с автодороги

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Вчера, 20 декабря, на трассе в Советском районе Кировской области произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, авария случилась около 08.00 часов утра на первом километре дороги, ведущей из Советска в деревню Борок. 60-летний пенсионер за рулем «Жигулей» не справился с управлением машиной и съехал с трассы.

- «Жигули» в итоге оказались в кювете, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - 60-летний водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте ЧП. Автоинспекторы выяснят, был ли он пьян, а также установят причины аварии.

Днем ранее в Вятскополянском районе в ДТП пострадали четверо молодых людей. Как рассказали «Комсомолке» в Госавтоинспекции, виновником аварии стал 18-летний бесправник.