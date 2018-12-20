Картофельная елка из Котельнича попала в ТОП самых странных новогодних «деревьев»

20 Дек. 18:43 2018-12-20T18:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Котельнические фермеры установили в своем ангаре оригинальную «елочку». Она весит 800 килограммов и состоит из 22 мешков с картошкой. Красавицу нарядили мишурой и разместили в соцсетях. О таком новогоднем чуде узнали не только кировчане, но и жители других городов.

Издание «Life» поместило ее на пятое место своего ТОПА самых странных елок России. Первое место в рейтинге заняло дерево из Красноярска. Самую обычную елочку поставили в вальере для медведей местного зоопарка и украсили ее мясом и рыбой. Второе место заняла ель, если эту композицию можно так назвать, из «копейки». Машину разобрали на части и подвесили на тросы, украсив шарами. Третью елку сварили из стальных прутьев в Туле, а четвертую собрали из использованных проездных билетов в московском метро.

В топ попали елки из Красноярска (из похоронных венков), Нижневартовска (автолюбители выстроили свои машины в контур дерева), Дзержинска (собрали из кусков льда, кабачков и тряпок), Уфы и Омска.