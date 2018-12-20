С 1 января контейнеры в Кирове могут остаться бесхозными

20 Дек. 18:22 2018-12-20T18:22:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с «мусорной» реформой становится все больше похожа на поговорку «чем дальше в лес, тем больше дров». «Дров» с приближением наступления нового года (когда эта самая реформа начнет свое действие), действительно, становится все больше - чуть ли не каждый день вскрывается новая информация, по которой становится ясно, что регион еще не готов перейти на новые отношения по обращению с отходами.

Понять реальное положение дел захотели депутаты городской Думы и пригласили на декабрьское заседание директора АО «Куприт» Игоря Крысова. Напомним, именно эта компания стала региональным оператором, и в течение 10 лет будет курировать мусорные потоки в области.

Игорь Витальевич, рассказал, что с 1 января все контейнеры, которые сейчас находятся в собственности у организаций, занимающихся транспортировкой мусора, должны быть переданы в ведение собственникам. Если многоквартирными домами ситуация более-менее ясна: мусорные баки должны выкупить ТСЖ или управляющие компании, то с частным сектором возникают большие вопросы.

Тут разъясним: сейчас в большинстве частных домовладений вовсе нет никаких площадок, мусор они складируют, где придется. В ряде случаев сами собственники напрямую заключили договоры с транспортными компаниями и за свои деньги купили и установили контейнеры.

- Мы разработали схему согласно, которой будут обустроены места накопления мусора, - отметил Игорь Крысов. - Она «забита» в специальной программе, которой пользуются транспортные компании.

Однако, до сих пор ни с одной «управляйкой» и ТСЖ не заключены договоры по передаче контейнеров. Причина проста - тариф окончательно не установлен. Следовательно, никто не будет подписывать никаких документов до тех пор, пока все нюансы не будут прописаны. Меж тем, в правительстве никак не могут определиться с платой за коммунальную услугу. Ее обещали установить к 25 декабря.

Тут возникает резонный вопрос, как быть с частным сектором - механизмы, регламентирующие, кто будет ответственен за установку контейнеров, не проработаны, а до начала мусорной реформы остались считанные дни! Не грозит ли Кирову повторение челябинского коллапса, когда мусор неделями просто валялся во дворах?

Глава администрации Илья Шульгин заметил, что эта проблема находится на постоянном контроле у городских властей. При этом сити-менеджер подчеркнул, постараются разрешить ситуацию, минимизировав затраты из городского бюджета