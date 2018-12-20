2018-12-20T17:55:11+03:00
Общество

«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова

Единая система свяжет эти кнопки с отделениями полиции или Росгвардии
Александр ЧАРУШИН
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Нововведение позволит быстро реагировать на вопросы безопасностиНововведение позволит быстро реагировать на вопросы безопасностиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Вчера сити-менеджер Илья Шульгин рассказал о планах по преобразованию городского хозяйства. Глава администрации Кирова подчеркнул, что наш город включен в обсуждение проекта «Умный город», в рамках которого совершенствуется система освещения. Так, в Кирове после замены всех 27 тысяч уличных фонарей систему управления освещением могут автоматизировать.

- В дальнейшем эту систему можно преобразовать, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Например, на всех фонарных столбах можно установить «тревожные» кнопки, связанные с пультами отделений полиции или Росгвардии. В дальнейшем сигналы через кнопки можно будет направлять и по данным в сферах ЖКХ и транспорта. Единая сеть позволит быстро решать и вопросы безопасности, и проблемы городского хозяйства.

При этом, власти Кирова готовы к активному привлечению инвестиций. Это поможет изменять городскую среду без бюджетных затрат.

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