«Тревожные» кнопки могут появиться на всех фонарных столбах Кирова

20 Дек. 17:55 2018-12-20T17:55:11+03:00

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Вчера сити-менеджер Илья Шульгин рассказал о планах по преобразованию городского хозяйства. Глава администрации Кирова подчеркнул, что наш город включен в обсуждение проекта «Умный город», в рамках которого совершенствуется система освещения. Так, в Кирове после замены всех 27 тысяч уличных фонарей систему управления освещением могут автоматизировать.

- В дальнейшем эту систему можно преобразовать, - приводит слова Шульгина пресс-служба города Кирова. - Например, на всех фонарных столбах можно установить «тревожные» кнопки, связанные с пультами отделений полиции или Росгвардии. В дальнейшем сигналы через кнопки можно будет направлять и по данным в сферах ЖКХ и транспорта. Единая сеть позволит быстро решать и вопросы безопасности, и проблемы городского хозяйства.

При этом, власти Кирова готовы к активному привлечению инвестиций. Это поможет изменять городскую среду без бюджетных затрат.