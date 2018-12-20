В Кирове директора строительной фирмы обвиняют в мошенничестве на 230 миллионов рублей

20 Дек. 17:38 2018-12-20T17:38:50+03:00

Несколько лет обвиняемый заключал договоры о долевом строительстве и тратил полученные деньги на личные нужды Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

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Директора одной из кировских строительных компаний обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, в 2013-2018 годах от него пострадали как минимум 200 кировчан. Три года назад мужчина получил разрешение на строительство трех жилых домов в Кирове и начал заключать договоры долевого строительства жилья.

- Деньги, полученные от дольщиков, обвиняемый потратил на личные нужды, - рассказали в СУ СК России по Кировской области. - Общая сумма ущерба, нанесенного кировчанам, превысила 230 миллионов рублей. Уголовное дело заведено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по статье - 10 лет тюрьмы и миллион рублей штрафа.

Напомним, в Кирове продолжается расследование дела о продаже земли в парке Победы. Первого подозреваемого по делу, Леонида Яфаркина, задержали еще в ноябре текущего года. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.