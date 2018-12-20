2018-12-20T17:07:55+03:00
Происшествия

Роспотребнадзор: в школе в Фаленках отравились не 30 детей, а двое

В разговоре с «Комсомолкой» сотрудники ведомства опровергли данные о массовых отравлениях
Александр ЧАРУШИН
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Столовая местной школы оказалась безопасной для учениковСтоловая местной школы оказалась безопасной для учениковФото: Валентина РОГАЧЕВА
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Сегодня, 20 декабря, специалисты проверили среднюю школу в поселке Фаленки. Напомним, ранее сообщалось о том, что в столовой учебного заведения отравились 30 детей. Как рассказали «Комсомолке» в управлении Роспотребнадзора по Кировской области, на самом деле массовых случаев отравлений учеников в школе не зафиксировано.

- Отравившихся детей всего двое, а не 30, - сообщила «Комсомолке» начальник отдела эпидемиологического надзора Любовь Опарина. - Один ребенок отравился в ноябре, другой - в декабре. Мы проверили данные в местной больнице, на «скорой» и в медицинском кабинете самой школы. Массовых случаев отравления там не зафиксировано, дети здоровы.

Также в Роспотребнадзоре подчеркивают, что специалисты уже обратились в правоохранительные органы.

- Если нам предоставят данные, по которым было сделано сообщение о 30 отравлениях, будем смотреть, - рассказала Любовь Опарина. - На сегодня наша проверка показала, что ситуация в школе в Фаленках стабильна.

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