В Кирове открыли елочные базары
В городе с 20 декабря начали работать места продажи елок. Новогодние деревья можно купить в самых оживленных местах Кирова. Торговлю ведут по следующим адресам:
- перекресток улиц Воровского и Е. Кочкиной;
- улица Горького, у входа в парк имени С. М. Кирова с улицы Калинина;
- сквер на перекрестке улиц Щорса и Пугачева;
- сквер у завода «Авитек»;
- сквер на улице Лепсе, 3;
- улица Московская, 149;
- Октябрьский проспект, 31;
- улица Павла Корчагина, 215;
- улица Баумана, 5;
- улица Ленина, 102б;
Все базары будут работать для кировчан вплоть до 31 декабря 2018 года.
Стоимость елочки будет зависеть от пышности и высоты дерева. Так за небольшую полуметровую ель придется отдать порядка 500 рублей. Метровое дерево стоит чуть больше 600 рублей, а за двухметровое попросят больше тысячи рублей.