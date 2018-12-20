В Кирове открыли елочные базары

20 Дек. 16:48 2018-12-20T16:48:42+03:00

Новогоднее украшение можно приобрести почти в любой точке Кирова Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние деревья можно приобрести на десяти площадках города

Изменить размер текста: A A

В городе с 20 декабря начали работать места продажи елок. Новогодние деревья можно купить в самых оживленных местах Кирова. Торговлю ведут по следующим адресам:

- перекресток улиц Воровского и Е. Кочкиной;

- улица Горького, у входа в парк имени С. М. Кирова с улицы Калинина;

- сквер на перекрестке улиц Щорса и Пугачева;

- сквер у завода «Авитек»;

- сквер на улице Лепсе, 3;

- улица Московская, 149;

- Октябрьский проспект, 31;

- улица Павла Корчагина, 215;

- улица Баумана, 5;

- улица Ленина, 102б;

Все базары будут работать для кировчан вплоть до 31 декабря 2018 года.

Стоимость елочки будет зависеть от пышности и высоты дерева. Так за небольшую полуметровую ель придется отдать порядка 500 рублей. Метровое дерево стоит чуть больше 600 рублей, а за двухметровое попросят больше тысячи рублей.