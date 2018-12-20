Бесправник на «пятнадцатой» врезался в столб: четыре человека получили травмы

20 Дек. 15:42 2018-12-20T15:42:44+03:00

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Вчера, 19 декабря, в Вятскополянском районе произошла крупная авария. В УГИБДД УМВД России по Кировской области рассказали, что ДТП случилось около 22.00 часов. 19-летний местный житель, не имеющий водительских прав, сел за руль «пятнадцатой» и решил прокатиться на ней с друзьями - всего в салоне авто было четверо молодых людей. Однако справиться с управлением машиной ему не удалось: «пятнадцатая» съехала с дороги.

Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

Автомобиль врезался в одну песочную насыпь, затем в другую. Финальной точкой маршрута стал электрический столб. Все молодые люди, находившиеся в «пятнадцатой», получили травмы. 21-летний пассажир отделался ссадинами и ушибами.

19-летний водитель-бесправник и два его 18-летних пассажира получили серьезные повреждения, их срочно доставили в больницу.

Напомним, ранее в тот же день в Чепецке столкнулись «ПАЗик» и «Мерседес». В аварии пострадали сразу пять человек - к счастью, обошлось без опасных для жизни травм.