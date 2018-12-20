В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ
В Кирове стартовал прием заявлений на право торговли у кладбищ. Документы от кировских предпринимателей будут принимать в территориальных управлениях администрации города. Всего планируют поставить свыше 30 ларьков и павильонов - нестационарных торговых объектов.
- 10 мест предусмотрено в Новомакарьевского кладбища, - сообщает пресс-служба города Кирова. - 6 мест оборудуют перед входом на кладбище слободы Огородники, 5 - у Старомакарьевского кладбища и 4 - перед входом на кладбище в районе Сошеней. Также 3 павильона появятся в районе Мезринско-Петелинского кладбища и 2 - в районе Лобановского кладбища.
Заявления будут принимать вплоть до 1 февраля. Кировчанам для получения права на продажу искусственных венков и цветов нужно будет обратиться в спецотдел городского теруправления.