В Кирове выяснят, кто будет торговать у кладбищ

20 Дек. 15:22 2018-12-20T15:22:43+03:00

Всего планируют оборудовать 33 ларька и павильона для продажи цветов и венков

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В Кирове стартовал прием заявлений на право торговли у кладбищ. Документы от кировских предпринимателей будут принимать в территориальных управлениях администрации города. Всего планируют поставить свыше 30 ларьков и павильонов - нестационарных торговых объектов.

- 10 мест предусмотрено в Новомакарьевского кладбища, - сообщает пресс-служба города Кирова. - 6 мест оборудуют перед входом на кладбище слободы Огородники, 5 - у Старомакарьевского кладбища и 4 - перед входом на кладбище в районе Сошеней. Также 3 павильона появятся в районе Мезринско-Петелинского кладбища и 2 - в районе Лобановского кладбища.

Заявления будут принимать вплоть до 1 февраля. Кировчанам для получения права на продажу искусственных венков и цветов нужно будет обратиться в спецотдел городского теруправления.