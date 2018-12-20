В Чепецке «ПАЗик» занесло прямо на «Мерседес»: пятеро пострадавших

20 Дек. 14:19 2018-12-20T14:19:25+03:00

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Вчера вечером в Кирово-Чепецке произошла крупная авария с пострадавшими. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, ДТП случилось на путепроводе в районе улицы 60 лет Октября. Около 16.40 часов 45-летний водитель «ПАЗика», поворачивая на дороге, не обратил внимания на гололедицу и снежные накаты. В итоге автобус занесло на льду, затем он вылетел на «встречку» и врезался в «Мерседес».

- В аварии пострадали пять человек, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Водитель «ПАЗика», его 64-летний пассажир и 42-летняя пассажирка получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась. Также травмы получили 33-летний водитель «Мерседеса» и 38-летний мужчина, сидевший в салоне иномарки. От поездки в больницу они также отказались.

В момент столкновения водитель «ПАЗика» был трезв. Остальные детали аварии установят автоинспекторы.