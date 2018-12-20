В Кирове уничтожили 1,5 тонны опасной свинины

20 Дек. 13:42 2018-12-20T13:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кировской области продолжают следить за качеством мяса и мясных продуктов. С начала 2018 года в регионе обнаружили 1 543 килограмма опасной свинины. Продукция не соответствовала требованиям и стандартам: мясо не имело маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность для потребителя, а также хранилось с нарушениями. Вся опасная продукция была изъята и уничтожена.

По данным управления Россельхознадзора по Кировской области, в каждом из случаев против виновных лиц завели административные протоколы, по которым выписали штрафы.

Напомним, ранее стало известно, что за 2018 год в наш регион завезли 1 300 тонн опасных фруктов и овощей. Большая часть некачественной продукции была произведена в Турции, Иране, Чили и Аргентине.