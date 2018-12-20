Петарда спасла жителя Лузы от нападения волков

20 Дек. 13:07 2018-12-20T13:07:31+03:00

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В Охотнадзоре Кировской области рассказали о необычном ЧП, произошедшем в нашем регионе. 13 декабря на старице в трех километрах от города Лузы местный житель ловил рыбу. Из леса навстречу мужчине вышли два волка и остановились всего в 150 метрах от него. По словам самого рыбака, агрессии хищники не проявляли, но он все равно испугался возможного нападения. С собой у мужчины была петарда: он поджег ее и бросил в сторону волков. После этого животные убежали обратно в лес.

- Последний случай нападения волков на человека произошел более, чем 50 лет назад, - подчеркнули в Охотнадзоре. - ЧП было зафиксировано в 1953 году. Несмотря на это, в Лузе с начало года добыто 8 волков, 3 из них - в декабре. Ситуация находится на особом контроле Минохраны окружающей среды Кировской области.

Тем временем сами жители Лузы в соцсетях рассказывают о том, что улицы города становятся опасными в темное время суток. Волки продолжают нападать на собак, а местные власти не считают ситуацию критической.