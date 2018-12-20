2018-12-20T12:50:00+03:00
Происшествия

В Кирове четверых маленьких детей с травмами доставили в больницу

Полиция призывает кировчан не оставлять детей дома одних
Александр ЧАРУШИН
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Фото: vdomax.ruФото: vdomax.ru
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В Кирове участились случаи детского травматизма. За период с 16 по 19 декабря сразу четверо маленьких детей получили различные повреждения в домашних условиях. Первое ЧП произошло в минувшее воскресенье. Годовалая девочка упала с посудомоечной машины и получила перелом костей черепа.

Два дня спустя, 18 декабря, 6-летний мальчик не удержался на детском игровом комплексе и повредил шейный позвонок. В этот же день 10-месячная девочка упала с дивана. Ее срочно доставили в больницу с переломом основания черепа. А вчера, 19 декабря, годовалый мальчик уронил на себя часть шкафа и также получил серьезные повреждения.

В УМВД России по Кировской области призывают кировчан не оставлять детей без присмотра, прятать от них опасные предметы, закрывать окна и балконы и обязательно напоминать детям о правилах безопасности.

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