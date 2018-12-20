2018-12-20T11:34:26+03:00
Происшествия

Не пустила за руль: кировчанин получил 2 года колонии за пьяную драку с женой

Женщина получила тяжелые травмы
Александр ЧАРУШИН
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Осужденный сильно избил свою супругу. Фото: alau.kzОсужденный сильно избил свою супругу. Фото: alau.kz
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В Нововятске завершился судебный процесс над 39-летним местным жителем. Вечером 3 июля 2018 года мужчина вместе с женой был в квартире на ул. Индустриальной в Нововятском районе. Осужденный выпил и решил сесть за руль автомобиля, а жена отказывалась отдавать ему ключи. Тогда мужчина избил ее руками и ногами.

- Потерпевшая получила тяжелые травмы, - сообщает прокуратура Кировской области. - Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни». Мужчину приговорили к двум годам колонии общего режима.

Недавно 57-летний житель поселка Нижнеивкино избил свою жену за то, что она была пьяна. Женщина скончалась от полученных травм, а нападавшего теперь ждет суд.

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