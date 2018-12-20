2018-12-20T11:18:38+03:00
Общество

На рекультивацию свалки в Костино нужен почти миллиард рублей

Полигон планируют полностью преобразовать к 2023 году
Александр ЧАРУШИН
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Вскоре этот полигон ТБО должен прекратить свою работуВскоре этот полигон ТБО должен прекратить свою работуФото: Дарья ГОРБАТЕНКО
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С 1 января 2019 года на свалку в поселке Костино запретят отвозить отходы. Однако закрытием полигона дело не должно ограничиться - место захоронения отходов необходимо рекультивировать - преобразовать для того, чтобы в дальнейшем вновь использовать эти земли. Для рекультивации необходим почти миллиард рублей, если быть точными, 850 - 900 миллионов. Разумеется, у города таких денег нет, поэтому нужно постараться «выбить» эти средства из федерального бюджета.

Просто так деньги государство не раздает: нужно доказать, что их потратят на дело. Раз речь идет о полигоне ТБО, необходима проектно-сметная документация, заверенная госэкспертизой. А это большие затраты, 8-10% от стоимости проекта, то есть около 85-90 миллионов рублей. Вопрос о выделении денег из городской казны поднимали на декабрьском заседании Кировской гордумы.

- В связи с этим в январе или феврале необходимо внести очень важную поправку в бюджет, - отметил глава администрации Кирова Илья Шульгин. - Сейчас мы детально прорабатываем предельную стоимость контракта, по предварительным данным, мы рассчитываем на сумму от 60 миллионов и меньше. Более точные расчеты будут предоставлены на январском заседании думы.

- На самом деле, у нас не так много времени, - заключил Илья Шульгин. - Если мы выходим на проектирование в 2019 году и главгосэкспертизу получаем также в 2019-м, то рекультивация пройдет в 2021-2023 годах.

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