В Нововятске загорелась квартира в жилом доме: 30 человек эвакуировано, есть погибшие

СЕГОДНЯ 10:58 2018-12-20T10:58:42+03:00

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Сегодня, 20 декабря, в Нововятске произошел пожар в многоквартирном доме. Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кировской области, сообщение о пожаре поступило около 05.00 часов утра. ЧП произошло в доме на ул. Индустриальной, 3: сначала дымом заволокло одну из кватир.

- На месте работали 6 пожарных расчетов, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. - В двухэтажном деревянном здании расположились 16 квартир. Спасателям пришлось эвакуировать 30 жильцов этого дома. Одну из женщин спасти не удалось: когда ее вынесли из огня, стало ясно, что она погибла. Причины ЧП и обстоятельства смерти хозяйки квартиры установит специальная экспертиза.

Напомним, месяц назад на окраине Кирова сгорел жилой деревянный дом. Огонь унес жизни троих человек.