Из-за горнолыжного комплекса «Калинка-Морозов» изменилось русло реки Хлыновки

СЕГОДНЯ 10:42 2018-12-20T10:42:58+03:00

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Власти рассказали, почему горнолыжный комплекс «Калинка-Морозов» в Кирове сносят. Экологи обнаружили нарушения при использовании предпринимателем территории на склоне Кикиморской горы. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

- На двух участках реки Хлыновки обнаружены изменения русла, - пояснила министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. - Один из них находится у самого подножья горы. Второй участок расположен там, где находится теннисный корт спортивного комлекса.

Сейчас из-за таких изменений уже происходит заболачивание прилегающей территории. Кроме того, уменьшилась площадь поверхности озера Ежово. Если 10 лет назад его площадь составляла 8682 метра, то сейчас - всего 3245.

Напомним, что когда в 2008 году на этом склоне начинал работать предприниматель, у него было право только на установку подъемника. Строить на этой территории горнолыжный комплекс он не мог. Кроме того, в 2016 году на Кикиморскую гору завезли 500 кубометров отходов якобы для укрепления склона. Из-за этого засыпанными мусором оказались родники. Арендатор не захотел устранять все нарушения, поэтому администрация не продлила с ним договор аренды.