2018-12-20T10:41:02+03:00
Общество

В Кирове снизилась заболеваемость ОРВИ

Дети по-прежнему заражаются инфекциями чаще, чем взрослые
Александр ЧАРУШИН
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Вспышек гриппа в регионе не зафиксированоВспышек гриппа в регионе не зафиксированоФото: Алексей БУЛАТОВ
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За неделю с 10 по 16 декабря в Кирове и районах Кировской области 5 945 человек заболели ОРВИ. Эта цифра оказалась на 1,7% ниже, чем две недели назад и на 31,2% ниже предельного эпидемического порога. На 10 тысяч жителей региона в среднем пришлось 46 заболевших - этот показатель также значительно меньше критического.

- 3 977 случаев заболевания выявлено среди детей, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Это почти 67% от общего числа заболевших ОРВИ. Но и здесь показатели постепенно снижаются, дети реже заражаются инфекциями.

Отметим, что в специальной лаборатории эпидемиологи обследовали 593 пациента. Вирусов гриппа при этом выявлено не было.

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