Чтобы получить миллион рублей, пенсионерка из Кирова перевела мошеннику 975 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2018-12-20T10:30:23+03:00

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В полицию Кирова обратилась 68-летняя местная жительница, ставшая жертвой дистанционного мошенника. Пенсионерка рассказала, что ей позвонил неизвестный - якобы, сотрудник пенсионного фонда. Он обещал ей миллион рублей - деньги, которые «не были начислены по ошибке». Все, что требовалось от кировчанки - оплатить открытие и пополнение счета, а также налоги. Мошенник раз за разом звонил ей и выманивал деньги под новыми предлогами.

- В итоге пенсионерка перевела незнакомцу 975 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Только после этого женщина поняла, что ее обманывают. Сейчас заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Наказание для виновного может составить 6 лет тюрьмы и штраф до 80 тысяч рублей.

Недавно мы рассказывали об аналогичном ЧП, произошедшем в Нагорском районе. 63-летний местный житель перевел мошеннику, обещавшему денежную компенсацию за некачественный товар, 1,4 миллиона рублей.