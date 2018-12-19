2018-12-20T10:40:04+03:00
Общество

В Дендропарке обустроили прогулочные дорожки и трассы для лыжников

Теперь в нем можно комфортно заниматься спортом или наслаждаться прогулками
Евгений ДЕМИХОВ
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Особенно в парке постарались над иллюминацией. Фото: Правительство Кировской области.Особенно в парке постарались над иллюминацией. Фото: Правительство Кировской области.
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Студенты Кировского лесопромышленного колледжа подготовили проекты по благоустройству парка и даже реализовали их. Были разграничены зоны для лыжников и пешеходов. Теперь ни те, ни другие не будут пересекаться: для лыжников сделали трассу протяженностью 1,65 километра, а для тех, кто хочет прогуляться, есть полуторакилометровая дорожка.

- Все работы курировались министерством образования региона, - рассказали в правительстве Кировской области. - Все проекты были выполнены за два месяца. В парке поставили мусорные урны и скамейки для удобства.

Поработали и над освещением. В Дендропарке на входе появилась арка с подсветкой. По длине всех дорожек расставили фонарные столбы. Теперь при свете гулять здесь стало в разы приятнее.

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