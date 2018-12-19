2018-12-20T10:37:46+03:00
Происшествия

В Кирове бездомный украл 2 400 рублей, собранных на восстановление храма

53-летний грабитель уже задержан
Александр ЧАРУШИН
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Фото: пресс-служба УМВД России по Кировской областиФото: пресс-служба УМВД России по Кировской области
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Сегодня в 08.00 часов утра с автовокзала Кирова похитили ящик с пожертвованиями. Неизвестный мужчина совершил кражу прямо на глазах у прохожих и попытался сбежать. К счастью, охранникам зала удалось задержать его. Вскоре после этого они вызвали на место ЧП полицию. Ящик, к слову, был предназачен для пожертвований на восстановление Спасского собора Кирова. В нем находилось 2 400 рублей.

В Кирове бомж украл ящик с пожертвованиями.Видео: пресс-служба УМВД России по Кировской области

- Задержанного привезли в отдел полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. - Вскоре его личность была установлена. Грабителем оказался бездомный 53-летний кировчанин. Несколько месяцев назад он освободился из колонии, где отбывал срок за предыдущее преступление. Новое уголовное дело завели по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Недавно мы рассказывали историю о бездомном, который обокрал квартиры кировской пенсионерки. «Выручка» 46-летнего кировчанина составила 26 тысяч рублей. Теперь его ждет суд.

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