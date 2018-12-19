Кировская «Родина» не смогла ответить на 11 мячей, забитых «Енисеем»

19 Дек. 17:01 2018-12-20T10:36:28+03:00

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Вчера в Красноярске хоккейный клуб «Енисей» принимал кировскую «Родину» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2018-2019. Напомним, «Родина» перед началом встречи с красноярцами оставалась единоличным аутсайдером турнирной таблицы: кировчанам удалось набрать лишь одно очко в 11 прошедших матчах.

Первые 8 минут поединка прошли в упорной борьбе. Однако хоккеисты «Енисея» открыли счет уже на девятой минуте, а к концу первого тайма увеличили свое преимущество до трех мячей. «Родине» удавалось контратаковать, выполнять свободные и угловые удары.

После перерыва игра кировчан окончательно «расклеилась», и хоккеисты «Енисея» забили еще восемь мячей. Итоговый счет 0:11 не в пользу «Родины».

Следующий матч «Родины» состоится уже 22 декабря. Кировские хоккеисты готовятся принимать гостей - хоккейный клуб «Водник» из Архангельска.