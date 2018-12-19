Столовую в центре Кирова закрыли на 30 дней из-за антисанитарии

19 Дек. 16:35 2018-12-20T10:34:52+03:00

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На днях в центре Кирова проверили работу одной из столовых. Специалисты выяснили, как ведется готовка еды и продажа товаров в столовой «Здоровое питание» на ул. Горького, 63/1. Проверка выявила массу нарушений: грязь на кухне и в подсобных помещениях и антисанитарные условия работы. Более того, установлено, что столовую не обрабатывали средствами от грызунов, опасных насекомых и клещей.

- На собственника столовой завели протокол, - сообщает управление Роспотребнадзора по Кировской области. - Материалы дела ушли в Ленинский районный суд города. В понедельник, 17 декабря, судья постановил закрыть объект на 30 суток. После этого работу столовой вновь проверят специалисты.

Напомним, ранее в Кирове, на улице Щорса, закрыли крупный пивной бар. Заведение отравляло воздух у соседей, проживающих на втором этаже многоквартирного дома.