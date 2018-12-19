Договоры на вывоз мусора в Кирове будут заключаться автоматически

19 Дек. 16:21 2018-12-19T16:21:19+03:00

У предпринимателей есть 15 дней на то, чтобы подать необходимые бумаги

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Во вторник, 18 декабря, в Кирове был дан старт кампании по заключению договоров на вывоз отходов. Отметим, что этот процесс касается как жителей города, так и предпринимателей (ИП, юридических лиц). Уже 1 января 2019 года в Кировской области начинает действовать новая схема обращения с отходами: региональный оператор, компания «Куприт», займется процессом сбора, вывоза и захоронения мусора.

- Юридические лица и предприниматели в течение 15 дней должны направить заявки на заключение договора о вывозе мусора, - сообщает пресс-служба города Кирова. - Вместе с письмом стоит отправить и все необходимые документы. Если заявка не будет направлена, то на 16-й день договор, размещенный на сайте компании «Куприт» и в СМИ, будет автоматически считаться заключенным.

Кировчанам (физическим лицам) ехать в офис «Куприта» и заключать договор не требуется: с 1 января он также будет считаться автоматически заключенным. На оплате услуг это никак не отразится. Договор от лица жильцов конкретного дома может заключить и УК, которая его обслуживает.