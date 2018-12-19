2018-12-19T15:36:58+03:00
Происшествия

Следователи ищут свидетелей и потерпевших по делу каратиста-извращенца

По статье чепчанин может получить до 20 лет тюрьмы
Александр ЧАРУШИН
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Фото: СУ СК России по Кировской областиФото: СУ СК России по Кировской области
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Вчера, 18 декабря, был заключен под стражу Михаил Хурамшин. Как рассказали «Комсомолке» в СУ СК России по Кировской области, президента общественной организации «Федарции Каратэ Киокушинкай ИКО Мацушима Кировской области» подозревают в растлении 11-летнего мальчика. Причем, по данным следователей, в деле каратиста уже несколько эпизодов преступлений.

- Уголовное дело заведено по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера над несовершеннолетним», - сообщили следователи. - Жителю Кирово-Чепецка по статье может грозить до 20 лет тюрьмы.

На данный момент ведется поиск свидетелей преступлений каратиста-извращенца, а также потерпевших от его насильственных действий.

8 (8332) 485-281, 8 (8332) 485-282, 8 (922) 938-20-74 - сообщите следователям любые данные о преступлениях Михаила Хурамшина, которые вам известны.

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