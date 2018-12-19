«Лада Веста» не пропустила Mitsubishi на перекрестке в центре Кирова

19 Дек. 13:51 2018-12-19T13:51:32+03:00

Оба авто также получили повреждения. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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Вчера, 18 декабря, в центре Кирова столкнулись два автомобиля. Авария произошла в 11.05 часов на перекрестке улиц Воровского и Горького. Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД УМВД России по Кировской области, 26-летний водитель «Лады Весты», поворачивая налево, не пропустил встречный Mitsubishi Lancer.

Веста и Лансер не поделили дорогу в центре Кирова.Видео: Антоха Кот КУ43 - Киров Убежище (vk.com/ky43_ubezhishe)

- За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Он в аварии не пострадал. Однако его 48-летняя пассажирка получила травму колена, медики оказали ей помощь на месте ЧП. Оба водителя были трезвыми в момент столкновения.

Вчера мы рассказывали о крупной аварии, произошедшей на трассе в Куменском районе. При столкновении «Рено» со встречным «Шевроле» пострадали четыре человека, двоих срочно доставили в больницу.