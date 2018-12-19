В Фаленках 30 учеников средней школы слегли с острой кишечной инфекцией

19 Дек. 12:36 2018-12-19T14:52:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В средней школе поселка Фаленки произошло массовое отравление учеников. С сентября по октябрь более 30 школьников обратились к медикам с острой болью в животе. Диагноз - острая кишечная инфекция. Об этом сообщил следственный комитет по Кировской области.

Информация о массовом отравлении школьников поступила в правоохранительные органы 17 декабря, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. - Первоначальная проверка показала, что в школе отравилось более 30 человек. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины этого происшествия.

По результатам проверки будет вынесено решение.

Отметим, что в начале месяца от этого же заболевания пострадали и ученики школы с углубленным изучением предметов в Кирсе. Причиной отравления школьников стала ненадлежащая работа столовой: неправильное хранение блюд и закупка мяса без документов.