2018-12-19T14:52:42+03:00
Общество

В Фаленках 30 учеников средней школы слегли с острой кишечной инфекцией

Прокуратура и следственный комитет начали проверку
Елизавета Захарова
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Прокуратура и следком проверяют работу столовой и руководителей школыПрокуратура и следком проверяют работу столовой и руководителей школыФото: Олег ЗОЛОТО
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В средней школе поселка Фаленки произошло массовое отравление учеников. С сентября по октябрь более 30 школьников обратились к медикам с острой болью в животе. Диагноз - острая кишечная инфекция. Об этом сообщил следственный комитет по Кировской области.

Информация о массовом отравлении школьников поступила в правоохранительные органы 17 декабря, - прокомментировали ситуацию в ведомстве. - Первоначальная проверка показала, что в школе отравилось более 30 человек. Им была оказана медицинская помощь. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины этого происшествия.

По результатам проверки будет вынесено решение.

Отметим, что в начале месяца от этого же заболевания пострадали и ученики школы с углубленным изучением предметов в Кирсе. Причиной отравления школьников стала ненадлежащая работа столовой: неправильное хранение блюд и закупка мяса без документов.

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