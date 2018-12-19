2018-12-19T12:12:55+03:00
Происшествия

«Купили сигареты и сладости»: в Кирове трое подростков обокрали дом и овощную яму

Одного из приятелей ожидает суд, другим уже вынесли приговор
Александр ЧАРУШИН
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Школьникам назначили условные тюремные сроки. Фото: Архив «КП»Школьникам назначили условные тюремные сроки. Фото: Архив «КП»
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В Кирове трое подростков обокрали жилой дом и овощную яму. Как рассказали «Комсомолке» в прокуратуре Ленинского района города Кирова, приятели в возрасте 15 и 16 лет вынесли из помещений металлолом. Часть похищенного они сдали в ломбард, а на вырученные деньги купили сигареты и сладости. Общая сумма ущерба - 2 900 рублей.

- Уголовное дело завели по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», - сообщили «Комсомолке» в ведомстве. - Также в дело вошли п. «а» и «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража группой лиц по сговору с незаконным проникновением в хранилище». Двоих приятелей в итоге приговорили к 9 месяцам тюрьмы условно каждого, третьего подростка будут судить отдельно.

Ранее мы рассказывали историю 10-летнего мальчика, совершившего серию краж и поджог жилого дома. Неуправляемого школьника пришлось поместить в центр временного содержания несовершеннолетних преступников.

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