Лауреатом премии Герцена стал автор публицистического сборника о русском языке

19 Дек. 12:00 2018-12-19T14:44:31+03:00

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Литературную премию имени Александра Герцена вручили Наталье Злыгостевой, автору публицистического сборника «Как слово наше отзовется…». Торжественная премия по традиции прошла в библиотеке имени Герцена. Награду автору вручил губернатор Кировской области Игорь Васильев.

– Уважаемая Наталья Ильинична, выражаю признательность и благодарность за художественное мастерство, активную жизненную позицию, - поздравил Игорь Владимирович. - Искренне желаю всем вам новых творческих идей и их реализации, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Наталья Злыгостева - писатель, кандидат философских наук, отличник народного просвещения и автор различных изданий. В свое новое произведение она собрала весь многолетний опыт преподавательской деятельности. Писательница рассуждает на такие вопросы, как и почему нужна в России сильная власть, что такое провинция, роль общения в духовно-нравственном становлении личности, проблема образования и воспитания, а также рассказала о некоторых чертах и особенностях русской публицистики и многие другие.

Отметим, что сама награда была учреждена в нашем регионе шесть лет назад. Первым лауреатом премии стал Альберт Лиханов за литературное произведение «За! Малых сих. Письма в защиту детства».