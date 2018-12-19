2018-12-19T11:27:42+03:00
Общество

Жителям Кирова рекомендуют не платить за газ через «Вяткасвязьсервис»

Компанию могут признать банкротом
Анна КРЮКОВА
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Кировчан просят оплатить квитанции с учетом задолженностиКировчан просят оплатить квитанции с учетом задолженностиФото: Алексей ФОКИН
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В «Газмпром межрегионгаз Киров» уже несколько дней подряд поступают жалобы от местных жителей. Они сообщают, что исправно платят за газ, однако в квитанциях почему-то указана задолженность. Как выяснилось, поставщику «голубого топлива» не поступили платежи кировчан за ноябрь 2018 года, проведенные через ООО «Вяткасвязьсервис».

- Мы расторгли договор с «Вяткасвязьсервис» еще в июле этого года, - пояснили в компании «Газмпром межрегионгаз Киров». - В отношение организации подано заявление на банкротство.

Сейчас кировчан просят оплатить квитанции с учетом задолженности, чтобы избежать накопления пени через:

- ПАО «Сбербанк»;

- ФГУП «Почта России»;

- АО КБ «Хлынов»;

- АО «Россельхозбанк»;

- ПАО «Норвик Банк»;

- АБ «РОССИЯ»;

- МУП «Единый кассовый центр г. Вятские Поляны».

Как только деньги от «Вяткасвязьсервис» поступят к поставщику газа, в компании «Газмпром межрегионгаз Киров» возникнет аванс. То есть кировчанам не нужно будет платить за газ в одном из следующих месяцев. Вся информация об авансе будет указана в квитанции.

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