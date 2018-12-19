2018-12-19T14:40:14+03:00
Общество

К пятнице воздух в Кирове сильно загрязнится выбросами с заводов

Виной тому безветренная погода
Александр ЧАРУШИН
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Накопление выбросов началось вчера, 18 декабряНакопление выбросов началось вчера, 18 декабряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным Кировского центра гидрометеорологии, к 21 декабря в атмосферном воздухе Кирова и других крупных городов региона может накопиться много загрязняющих веществ. Синоптики сообщают, что накопление вредных выбросов началось в 19.00 часов вчера 18 декабря и продлится до вечера пятницы. Это связано с тем, что на смену сильным ветрам пришла безветренная погода - выбросы теперь могут оседать в атмосфере и на снегу.

- Неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению вредных веществ, - рассказали в ведомстве. - Речь идет о выбросах предприятий «Тайр», «КЗОЦМ», «Маяк», «Вятский фанерный комбинат» и «Завод Сельмаш» в Кирове. Также загрязняющие вещества будут скапливаться и в других городах региона. В Кирово-Чепецке могут накопиться выбросы от работы «ГалоПолимера», в Омутнинске - от местного металлургического завода, в Слободском - от «Красного якоря».

Напомним, жители юго-западного района города Кирова продолжают жаловаться на качество атмосферного воздуха. Как показала проверка Роспотребнадзора, в местном воздухе действительно есть вредные вещества - аммиак и сероводород.

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