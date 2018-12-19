2018-12-19T14:22:56+03:00
Общество

Леонид Парфенов: «Надо, чтобы Вятка стала Вяткой»

Популярный журналист поделился своим мнением по вопросу переименования нашего города
Александр ЧАРУШИН
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Фото: www.youtube.com/watch?v=qNCDj72sgqEФото: www.youtube.com/watch?v=qNCDj72sgqE
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В понедельник, 17 января, известный российский журналист Леонид Парфенов провел на платформе Youtube новогодний прямой эфир программы «Парфенон». В рамках выпуска журналист поделился своим взглядом на актуальные новости России и мира, а также ответил на вопросы своих подписчиков.

Леонид Парфенов о переименовании Кирова в Вятку.Видео: www.youtube.com/watch?v=qNCDj72sgqE

Один из них спросил, «стоит ли заниматься переименованиями… с учетом того, что проблем и так достаточно». В качестве примера был приведен Калининград. Напомним, городской аэропорт хотели назвать то в честь императрицы Елизаветы Петровны, то в честь Иммануила Канта.

- Чего было спорить, Кант или Елизавета Петровна, когда гораздо более вопиющее название у самого города? - подчеркнул Парфенов. - Уж если занялись переименованиями - давайте посмотрим! Наконец надо, чтобы Вятка стала Вяткой, или мы дальше будем все это тянуть? Как Тильзит может называться Советском? Что это за название? Это же просто оскорбительно!

Напомним, в ноябре 2018 в соцсетях бурно обсуждали письмо дочери Юрия Гагарина Елены, отправленное кировской общественной организации «Возрождение Вятки». Елена Юрьевна открыто поддержала идею переименования Кирова в Вятку. В ответ наши читатели предложили ей «… угомониться и не лезть в чужие епархии».

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