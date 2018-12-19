2018-12-19T14:16:47+03:00
Происшествия

Погода в Кирове: морозы усилятся

В конце недели будет небольшое потепление, а потом снова - похолодание
Евгений ДЕМИХОВ
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Мороз принес в город красивые пейзажи. Фото: Татьяна ШумиловаМороз принес в город красивые пейзажи. Фото: Татьяна Шумилова
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Пока одни кировчане выкладывают в соцсети фотографии с покрытыми инеем деревьями, а другие мерзнут в своих квартирах из-за аварии, синоптики прогнозируют: в городе теплее не станет. Вернее, будет, но ненадолго. Если сегодня, 19 декабря, днем температура воздуха на улице поднимется до -12...-14, то уже к окончанию рабочей недели заморозки вернутся, и даже станут крепче.

В четверг, 20 декабря, утром на улице будет -15...-17, к вечеру похолодает до -17...-18. Как предвещает сервис Яндекс.Погода, ощущаться это будет как -20...-22. В пятницу заморозки будут усиливаться. Столбик термометра днем будет держаться на уровне -16...-18 градусов. К вечеру температура опустится до -20...-22. Синоптики предвещают: ветер ожидается слабый, до 2 метров в секунду.

Выходные в Кирове, по прогнозам, будут не такими холодными, а на следующей неделе и вовсе потеплеет до -7...-8 градусов.

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