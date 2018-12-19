На конкурс по реконструкции «Театралки» заявлено пять работ

19 Дек. 10:23 2018-12-19T14:10:38+03:00

Среди участников есть и профессионалы, и студенты-архитекторы, и творческие коллективы

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Администрация города Кирова завершила прием заявок на конкурс проектов реконструкции Театральной площади. Всего кировчане представили пять работ.

- Мы объявили о конкурсе еще в сентябре, - сообщили в управление архитектуры и градостроительства. - Работы мы принимали с ноября. Всего было одобрено пять заявок от профессиональных архитекторов, так и от студентов и различных творческих коллективов.

Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, в сроки, определенные положением о конкурсе, было представлено пять работ. Это как профессиональные архитекторы, так и начинающие.

Победителя конкурса определят в течение месяца. Реконструкция «Театралки» будет реализована на основе проекта-победителя.