2018-12-19T14:10:38+03:00
Общество

На конкурс по реконструкции «Театралки» заявлено пять работ

Среди участников есть и профессионалы, и студенты-архитекторы, и творческие коллективы
Елизавета Захарова
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Конкурсанты должны разработать проект по реконструкции самой главной площади города Кирова. Фото: admkirov.ruКонкурсанты должны разработать проект по реконструкции самой главной площади города Кирова. Фото: admkirov.ru
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Администрация города Кирова завершила прием заявок на конкурс проектов реконструкции Театральной площади. Всего кировчане представили пять работ.

- Мы объявили о конкурсе еще в сентябре, - сообщили в управление архитектуры и градостроительства. - Работы мы принимали с ноября. Всего было одобрено пять заявок от профессиональных архитекторов, так и от студентов и различных творческих коллективов.

Как сообщили в управлении архитектуры и градостроительства, в сроки, определенные положением о конкурсе, было представлено пять работ. Это как профессиональные архитекторы, так и начинающие.

Победителя конкурса определят в течение месяца. Реконструкция «Театралки» будет реализована на основе проекта-победителя.

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