На трассе под Куменами столкнулись «Рено» и «Шевроле»: четверо пострадавших, двое в больнице

18 Дек. 20:53 2018-12-18T20:53:52+03:00

Был ли виновник аварии пьян, пока не установлено

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 декабря, на трассе в Куменском районе в крупном ДТП пострадали четыре человека. Авария случилась в 17.25 часов на 66-м километре дороги, ведущей из Кирова в Вятские Поляны. По предварительной информации, 25-летний молодой человек за рулем машины «Рено Логан» попытался обогнать попутный автомобиль и не справился с маневром. В итоге «Рено» врезался во встречный «Шевроле Авео».

- 21-летний водитель «Шевроле» получил ушибы, но отказался от госпитализации, - сообщает УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Также ушибами отделался его 20-летний пассажир. Однако травмы водителя «Рено» и 25-летнего пассажира «Шевроле» оказались гораздо более серьезными, их срочно доставили в больницу.

Экспертиза установит, был ли виновник аварии пьян. Автоинспекторы выясняют все детали этого ЧП.