Кировчанин подобрал 5 тысяч рублей и получил уголовное дело

18 Дек. 20:34 2018-12-18T20:34:40+03:00

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Вчера, 17 декабря, у постояльца отеля, расположенного на улице Володарского, украли деньги. На место ЧП был вызван патруль Росгвардии. Сам потерпевший рассказал прибывшим росгвардейцам, что в момент кражи он общался с администратором отеля. Из кармана мужчины выпала 5-тысячная купюра. Когда он обернулся в ее поисках, то увидел лишь другого постояльца.

- Потерпевший попросил мужчину вернуть деньги, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Кировской области. - Тот в ответ сбежал с места ЧП. Позже, просмотрев записи видеокамер, патрульные нашли и задержали вора. Им оказался безработный 34-летний кировчанин. Выяснилось, что ранее мужчина был судим. Его доставили в полицию и завели уголовное дело по факту кражи.

Несколько дней назад росгвардейцы задержали похитителя спиртных напитков. 35-летний кировчанин украл из магазина 4 бутылки алкоголя и подрался с охранником, который пытался его задержать. В итоге росгвардейцы поймали вора и передали полицейским.