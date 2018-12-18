Половина области не охвачена системой сбора отходов

18 Дек. 17:59 2018-12-18T17:59:23+03:00

Во многих районах нет техники, которая бы вывозила мусор Фото: Анастасия Осипова

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В понедельник общественники вновь собрались, чтобы обсудить «мусорный» тариф. Напомним, на прошлой неделе руководитель РСТ Максим Михайлов рассказал примерные расценки платы за вывоз отходов при расчете на человека. Так с жителей Кирова будут брать 137 рублей, Кирово-Чепецка – 130, и 114 рублей - с жителей области. Однако главный вопрос, который мучает большинство, как будет взиматься плата - с человека или квадратного метра, остается открытым. Игорь Редькин, министр энергетики и ЖКХ, пообещал сообщить информацию к концу недели.

Участники рабочей группы по тарифам предложили воспользоваться компромиссным вариантом - в целом, установить плату с человека, а для многодетных семей применить метод начисления тарифа «с квадрата».

Еще одно предложение, которое возникло в ходе обсуждения - провести опрос среди населения, чтобы учитывалось мнение людей.

Общественников также беспокоит обоснованность тарифа - ориентировочные цифры, которые презентовала РСТ слишком велики, и сильно будут бить по карманам кировчан.

Игорь Редькин пояснил, что в тариф закладывается, в том числе, мусоросортировка, переработка, создание мест накопления и захоронения отходов. К слову, сейчас системой сбора и захоронения мусора охвачено лишь 50% области.

- В большинстве районов нет техники, которая будет возить мусор. Во многих населенных пунктах в лучшем случае есть телега с трактором, - отметил генеральный директор АО «Куприт» Игорь Крысов.

Поэтому львиная доля затрат, заложенных в тариф, пойдет на покупку новой техники и ремонт тех машин, которые есть наличии.