В Кировской области арестовали главу федерации каратэ, обвиняемого в педофилии

18 Дек. 17:49 2018-12-18T17:49:50+03:00

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Михаила Хурамшина, президента общественной организации «Федарции Каратэ Киокушинкай ИКО Мацушима Кировской области», заключили под стражу. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в следственном комитете по Кировской области.

Напомним, что сегодня появилась информация о подозрении Михаила Хурамшина в растлении 11-летнего мальчика. Обладателя черного пояса по каратэ обвиняют в нескольких насильственных эпизодах.

Сегодня же, 18 декабря 2018 года, кирово-чепецкий район суд решал вопрос о мере пресечения подозреваемого. Суд постановил заключить Михаила Михайловича под стражу. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», наказание за которое - до 20 лет лишения свободы.