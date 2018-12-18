Кировчанка сядет в тюрьму за создание наркопритона

18 Дек. 16:48 2018-12-18T16:48:26+03:00

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В Кирове местную жительницу осудили за организацию наркопритона в своей квартире. Выяснилось, что женщина предлагала знакомым приходить к ней в гости для употребления наркотиков. Они же должны были заплатить ей за предоставленное помещение. Сама кировчанка также употребляла наркотики. Об этом сообщили в УМВД по Кировской области.

- В июле сотрудники полиции задержали троих ее знакомых, - пояснили в ведомстве. - Они приходили в квартиру к кировчанке и употребляли наркотики путем внутривенных инъекций и курения.

В итоге женщину признали виновной по статье «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы.