В Кировской области ликвидировали 16 деревень

18 Дек. 15:37 2018-12-18T15:37:41+03:00

В этих населенных пунктах уже никто не живет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Ни для кого не секрет, что деревни нынче безвозвратно исчезают. Причин масса: отсутствие работы, инфраструктуры, больниц, школ, нормальных дорог. Свое дело делает и пресловутая оптимизация в виде создания областных школ, ФАПов. В скором времени, процесс увядания деревень ускорит и создание городских округов, за которые сегодня проголосовали кировские народные избранники.

В результате молодежь убегает в город - в деревнях и селах остаются одни старики, на смену которым уже никто не придет.

Сухой доклад замминистра внутренней и информационной политики Андрея Лучинина, прозвучавший на сегодняшней пленарке региональных парламентариев, констатировал о необходимости ликвидировать 16 нежилых населенных пунктов. Логично избавляться от того, где уже нет жизни.

- Законом Кировской области о территориальном устройстве предусмотрено, что населенные пункты, в которых нет строений, пригодных для проживания, перспективы развития, подлежат исключению из реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов и утрачивают свой статус, - зачитывал Андрей Лучинин.

Депутат Сергей Мамаев поинтересовался, на протяжении какого времени в этих населенных пунктах никто не живет. Лучинин не нашелся, что ответить, сказал лишь: «Достаточно». Собственно, на этом обсуждение и закончилось - депутаты единогласно поддержали замминистра и проголосовали за ликвидацию населенных пунктов.