Президент Кировской федерации каратэ может сесть в тюрьму на 20 лет за педофилию

18 Дек. 15:22 2018-12-18T15:49:19+03:00

Михаил Михайлович обвиняется в нескольких эпизодах в отношении 11-летнего мальчика. Фото: kirovsport.ru

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Михаила Хурамшина, президент общественной организации «Федерации Каратэ Киокушинкай ИКО Мацушима Кировской области» обвиняют в растлении одиннадцатилетнего мальчика. Об этом «Комсомолке» рассказали в следственном комитете по Кировской области.

Теперь в отношении директора возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Подчеркнем, что согласно закону, Михаил Михайловч растлил ребят, не достигших 14 лет, угрожая убить их.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, решается вопрос об его аресте. Михаилу Хурамшину грозит 20 лет лишения свободы.

Отметим, что Михаил Хурамшин более десяти лет преподавал каратэ. Он единственный обладатель черного пояса в Кировской области по этой дисциплине.